Jan Smit komt naar Apeldoorn

'Vreemd soort opluchting' na aanhouding in Bronsgie­ters­donk

7:58 Een 58-jarige Apeldoorner is gisterochtend aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn 53-jarige vrouw. De vrouw is op 4 juli dood aangetroffen in haar woning aan de Bronsgietersdonk. In de buurt is sprake van 'een vreemd soort opluchting'.