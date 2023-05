Jan wil zonnepanelen, maar deze bomen voor zijn huis mogen niet weg: ‘Dit heeft iets kroms’

‘Ik wilde hem niet verraden’, zegt Stefan (35) uit Apeldoorn. Nu wijst hij tóch zijn vader als schuldige aan

Berichten via WhatsApp krijgen van een zogenaamde zoon of dochter die een financieel probleem heeft en vraagt om geld, maar ondertussen opgelicht worden. Zogeheten vriend-in-noodfraude komt regelmatig voor. Is Apeldoorner Stefan. A. (35) zo’n oplichter? En wat heeft zijn vader ermee te maken?