Janne Schra was jarenlang zangeres en songwriter bij de succesvolle band Room Eleven. Daarna maakte ze twee soloplaten. Ze kreeg onder meer een Zilveren Harp. Haar laatste studio-album werd genomineerd voor een Edison en een 3voor12 Award. Deze maand is haar nieuwe album OK uitgekomen. Het optreden bij beleveniswinkel Mansion24 is tussen 15.00 en 16.00 uur en de toegang is gratis. Later die middag treedt Janne Schra op tijdens het Drakenbootfestival.