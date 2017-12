Jansen voelde zich bij CDA Voorst: 'als een misdadiger voor een tribunaal'

Nadat uw lot was bezegeld, stapte u direct uit de CDA-fractie. U ziet geen basis voor verdere samenwerkingen en gaat alleen verder. Waarom ziet u die basis opeens niet meer?

,,Door wat er gezegd is. Ze hebben me twintig minuten lang publiekelijk voor van alles en nog wat uitgemaakt. Dat ik heel moeilijk ben in de omgang, dat ik de orde verstoor, en dat er met mij niet valt samen te werken. En, wat me heel erg stak, dat ik er vooral voor mezelf zou zitten. Terwijl ik daar juist zit om voor ànderen wat te kunnen betekenen. Ik herken me echt totaal niet in wat er is gezegd en ik vind dat ook kwetsend. Als er door partijgenoten zulke dingen over je worden gezegd, als je zo wordt aanvallen op de persoon, dan kun je met goed fatsoen toch niet in de fractie blijven? Dan neemt niemand je nog serieus. Ze hadden me net zo goed aan een schandpaal kunnen nagelen en een emmertje met rotte eieren neer kunnen zetten, met een bordje erbij: gooi maar raak. Ik voelde me als een misdadiger voor een tribunaal; het was horror."

Waarom hebben ze binnen de afdeling van uw partij toch zo'n hekel aan u?

,,Dat moet je hen vragen. Landelijk vinden ze me heus ook niet altijd even makkelijk, maar daar hebben ze wel door dat het om politieke zaken gaat, en niet om de persoon. Daar accepteren ze wie ik ben: een politicus die handelt vanuit het hart, met een grote gedrevenheid. Landelijk heb ik nog nooit problemen gehad."

Het ligt dus aan de anderen? De leider van een andere fractie uit de raad, suggereerde wel dat het daaraan ligt. Die zei: ,,Aan wie ligt dat dan: de leiding van de fractie of aan het individueel fractielid?''

,,Daar ben ik het wel mee eens. Dat staat ook in het rapport, dat geheim moet blijven. Als de leden dat hadden kunnen inzien, was het donderdagavond heel anders gelopen. Dat weet ik zeker."

Kijkt u ook wel eens in de spiegel. Had u zelf niet ook iets anders moeten doen?

,,Misschien dat ik iets meer tijd had moeten nemen om te kijken hoe een fractie verandert als een partij vanuit de oppositie in de coalitie komt. In het begin werd gezegd: we moeten vriendelijk zijn voor het college. Daarop zei ik meteen: ik zit er om het college te controleren. Ik had dat anders kunnen doen. Alhoewel... ik heb ik me het eerste halfjaar wel degelijk gedeisd gehouden."

Bent u niet gewoon te overheersend?

,,Als er gedoe is in een fractie, ligt dat niet aan één raadslid. Maar we moeten ook weer niet overdrijven, vind ik. Ik heb in totaal maar vier keer anders gestemd dan de partij en binnen de fractie ging het in tachtig procent van de gevallen ook zonder hevige discussie. Ja, als dualist heb ik moeite met de invloed van de wethouder in de fractie, die vond ik veel en veel te groot. Maar waarom zou ik in een fractie niet kritisch mogen zijn?"

De leden van het CDA in Voorst hebben u ook niet alsnog verkiesbaar gezet. Waarom is dat, denkt u?

,,Zij kregen een beeld voorgeschoteld... Als je denkt dat dat waar is, dan snap ik dat wel. Ik was te lamgeslagen door wat ik hoorde om mezelf te verdedigen. Bovendien kregen de leden alleen de keuze om mij op plek zeven te zetten, in de plaats van iemand anders. Daarvan wist ik van tevoren, dat gaat niet lukken. Iemand die voorstelde me wel op de lijst te zetten maar dan lager, kreeg te horen dat dat niet kon. Maar dat klopt niet. Leden hebben altijd het recht om iemand van de groslijst (waarop iedereen staat die zich aanmeldt, red.) op de kieslijst te zetten. Hoe het gegaan is, dat kán helemaal niet. ''