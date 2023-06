Jantines winkel op de De Maat uit voegen gegroeid: dit is er veranderd

Geen schaap­scheer­ders­feest Hoog Buurlo, moeten schapen nu met dikke vacht de zomer in?

Het Schaapscheerdersfeest in Hoog Buurlo gaat deze maand niet door. De organisatie heeft te kampen met tegenslag in de personele bezetting, waardoor het festijn op 18 juni niet doorgaat. Boswachter Laurens Jansen maakte dat in de afgelopen negen jaar nog niet eerder mee. Moeten de schapen nu met hun volle vacht de warme zomer in?