Japan omarmt sterrenkok Boerma met eigen te openen restaurant Smaak in Yokohama

Japanners die het jou gunnen om in hun land een toprestaurant te openen, is vrij uniek vindt sterrenkok Jacob Jan Boerma (50). Als het dan ook nog eens je droom is om met de allerfijnste Japanse ingrediënten in combinatie met je zuurtjes en umami te werken in je eigen keuken, waarom nog langer wachten? Boerma nam de stap en kookt vanaf 15 december de sterren van de hemel in Yokohama.

Naast prachtige restaurants in Nederland en België open je een eigen restaurant helemaal aan de andere kant van de wereld. Waarom Japan?

Jacob Jan Boerma: ,,Eh…veel mensen weten niet dat Japan het Mekka van de gastronomie is. Alles klopt, de eenvoud, hoge kwaliteit, beheersing en technieken van de uitvoer. Als je eenmaal in Japan Sushi hebt gegeten, eet je in Nederland bijna geen Sushi meer.

Hoe gaat dit restaurant eruit zien met plaats voor slechts 38 gasten?

,,Ook in Japan hebben we personeelstekort, dus we beginnen rustig. We zitten op de 46e verdieping van een wolkenkrabber die 74 verdiepingen heeft. Je kijkt uit over zee en Tokyo met miljoenen inwoners. Japanners zijn minder gevoelig voor de aankleding zoals wij. De uitstraling is Nordic. Maar daar moet je je niet te veel van voorstellen. Het krijgt een natuurlijke uitstraling, net als de kookstijl puur natuur is.’’

Wanneer nam je voor het eerst zelf een kijkje in de keuken in Japan?

,,Ik kom sinds 2006 in Japan en de laatste jaren echt een paar keer per jaar. Om te koken op events. Het mooiste is dat ik andere gastheren uit heel de wereld ontmoet. Zo’n 4 of 5 jaar geleden werd me al gevraagd of ik niet naar Japan wilde komen. Maar dat kon niet, omdat ik mijn eigen zaken had. Wel dacht ik steeds misschien het volgende jaar. Japan was als een kinderdroom.

Waardoor werd je gegrepen? Waren het de ingrediënten, de smaken?

,,Dat is lastig te formuleren. In Japan is het eten heel intens. Je eet uit de hand van de chef. Die alle ingrediënten met respect bereidt. Alleen de rijst al. Die bestaat uit een speciale constitutie. Geen kleffe bol, maar ook niet dat het uit elkaar valt. Of de techniek van vis snijden. Met de precisie als een machine. Ze weten hoe ze iets heel mals kunnen maken. Japanners eten alles. Ook incourante delen. Denk aan de balzak van een rund. Japan is echt van het onberispelijke en de hoogste kwaliteit.

Ik hoor het al. We zien je voorlopig niet meer terug?

,,Ha, Ik kan er uren over praten. Ik vind het alleen al uniek dat dit me gegund wordt. Dat ik hier een restaurant mag openen. Het respect dat de Japanners voor eten hebben is ongekend. Hoe ze er mee omgaan. Er wordt veel gegeten, maar er is geen overwicht. Als ik daar ben, eet ik veel, maar val altijd af. Mensen die maar aan het diëten blijven, doe die kookboeken weg en kom naar Japan! In Smaak gaat een Nederlandse topkok werken die daar blijft. Ik heb nog mijn andere restaurants. Natuurlijk hebben we tussentijds overleg en zal ik wat vaker die kant opvliegen.’’

Blijft het bij Japen of ga je nog meer zaken in Azië openen?

,,Ik ben met iets bezig in Singapore, maar daar kan ik nog niets over zeggen. Eerst hier marcheren en dan verder zien. Wel ga ik na 20 jaar avontuur op een andere manier ondernemen. Ik wil graag jonge koks op een voetstuk plaatsen en verder begeleiden. Wat ik ze echt gun. Zo ben ik ook ooit begonnen.’’

Jacob Jan Boerma heeft naast Smaak in Yokohama, ook Fine Fleur in Antwerpen, The White Room in Kraznapolsky Amsterdam en Voltaire in Parc Broekhuizen bij Leersum en verkocht hij na 17 jaar de Leest in Vaassen.