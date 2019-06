Japanse Duizendknoop uit tuin van buren teistert oprit van Bob in Apeldoorn: ‘Rigoureuze aanpak nodig’

Het is een probleem waarmee bewoner Bob Dijkstra aan het Magistratenveld in de wijk de Maten in Apeldoorn al een tijdlang worstelt. Hij weet het vrijwel zeker; de oprit moet eruit, want de Japanse Duizendknoop laat er met zijn verwoestende uitwerking, geen spaan van heel. Dijkstra loopt naar de schuur en pakt de giftige Roundup er maar weer eens bij. Hij spuit er enkele stengels, die tussen de klinkers op de oprit uitsteken, mee in. Maar het is vechten tegen de bierkaai, sombert hij. Dijkstra wijst ook nog even naar de erfafscheiding met afgestorven coniferen, waar de Japanse Duizendknoop vanuit de aanpalende tuinen van de huurwoningen zich ook al een weg baant.