Jaren wachten op woonwagen in Apeldoorn, nieuwe standplaatsen komen in zicht

Voor jongeren die opgroeiden in een woonwagen is het al tientallen jaren vrijwel onmogelijk om een plek te vinden waar ze een eigen toekomst op kunnen bouwen. Ze blijven daarom tot relatief late leeftijd thuis wonen, of trekken bij opa en oma in. Het aantal standplaatsen is in Apeldoorn door de jaren heen gelijk gebleven, terwijl de vraag toenam. Tientallen 30-plussers hebben geen eigen onderkomen. Daardoor wonen meerdere gezinnen uit een familie bij elkaar.