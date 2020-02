Jazz in the Woods sluit zich aan bij frustratie Kanaalconcerten over evenementenbeleid Apeldoorn

Parel van Apeldoorn

Ton Bos onderschrijft dat. Hij kreeg de organisatie van zijn jaarlijkse publiekstrekker Jazz in the Woods in 2016 niet meer rond toen hij ‘ondanks eerdere afspraken’ 8.000 euro minder subsidie kreeg dan hij verwachtte. ,,De Stichting Jazz in the Woods had een driejarige afspraak voor subsidie met wethouder Nathan Stukker voor een vast bedrag. Jazz in the Woods was een van de ‘Parels van Apeldoorn’. Dit festival mocht niet verloren gaan. De gemeente kwam die afspraak echter niet na.’’