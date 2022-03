‘Je hoeft er niet in te geloven om er wat aan te hebben’

Als tiener wilde Djoke (63) kraamverzorgende worden. Maar toen ze op haar vijftiende verkering kreeg met haar latere echtgenoot, zag ze daarvan af vanwege de onregelmatige werktijden. ,,Als kraamverzorgende was je toen rond de bevalling tien dagen lang bij mensen in huis. Ik dacht: dan loopt-ie weg.’’ In school had ze geen zin meer, dus ging ze aan het werk in de gezinszorg en later in het bedrijfsleven waar ze onder meer werkte als managementassistente bij een verzekeraar en als kredietadviseur. ,,Ik heb een zorgende en een zakelijke kant. In deze banen kwam vooral mijn zakelijke kant uit de verf.’’