Je straat is niet klimaatbestendig: lees hier wat jij kunt doen tegen wateroverlast en hittestress

Het was een lange en felle hoosbui die eind juli 2014 over de Veluwe trok. In een paar uur tijd zette het natuurgeweld grote delen van het dorp Elspeet onder water. De Nunspeterweg – de doorgaande straat in het dorp – stond volledig blank. Geerjanne Koetsier weet het nog als de dag van gisteren. ,,Onze woning stond onder water, wat een ellende. Net als veel andere huizen in het dorp. Straten hebben in Elspeet vaker blank gestaan, maar die keer was het echt extreem.”