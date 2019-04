Jelle (61) maakt tastbare herinnering aan alle 117 mannen die bij de Woeste Hoeve geëxecuteerd werden

Een tastbare herinnering, anders dan een naam op een toch wat ‘kille’ steen. Boekbinder en kunstenaar Jelle Groen (61) uit Lelystad maakt herinneringsdoosjes met boekjes, met name van oorlogsslachtoffers. Zo ook van alle 117 mannen die op 8 maart 1945 bij de Woeste Hoeve werden gefusilleerd. ,,Om even stil te staan bij dat moment waarop de tijd ook even stilstond.’’