Jennifer verrast vriendje Jaimy met bezoekje van 'Cupidomien'

videoOp de foto met 3FM-dj Domien Verschuuren, of even met hem knuffelen. Het kon woensdagochtend allemaal op het schoolplein van het Sprengeloo in Apeldoorn. Maar daarna was het tijd voor het echte werk. Want Domien kwam niet zomaar, hij kwam als 'Cupidomien', om de liefde op de school een handje te helpen.

Cupidomien reisde vandaag met een bus door het hele land en maakte ook een tussenstop bij het Sprengeloo aan de Sprengenweg. Daar kwam hij voor Jennifer Staller (14) uit de derde klas van het vmbo-kader. Zij schakelde Domien in om haar vriendje Jaimy Steunenberg (15), uit hetzelfde leerjaar, te verrassen. ,,Een vriendin van me vertelde dat dit kon, dus ik heb ons snel opgegeven'', vertelt ze.

Jaimy zat rustig even in de aula toen Domien, voor de gelegenheid geheel in rood gekleed én met Cupido-vleugels om, de school inkwam. Met megafoon riep hij dat hij op zoek was naar Jaimy. ,,Ik had al een paar mensen horen zeggen dat Domien misschien wel voor mij kwam. Maar toch was het wel een verrassing. Ik vind het heel leuk dat ze dit Jennifer dit geregeld heeft. Dit gaan we de hele week nog wel horen'', lacht hij.

Film

De verraste Jaimy werd naar de bus van Domien gebracht, waar Jennifer al op hem zat te wachten. Daar kregen ze een bioscoopbon aangeboden om samen Valentijnsdag te vieren. Jaimy: ,,We wilden al iets leuks gaan doen samen vandaag en zij had al voorgesteld om bijvoorbeeld een filmpje te gaan kijken. Dus ik had gezegd dat ze maar een leuke film moest uitkiezen. Dus we gaan vanavond naar de film 'Everyday'.''

Ruzie

Jennifer en Jaimy kregen vorig jaar rond deze tijd verkering. ,,Het is in die tussentijd wel vijf á zes keer uit geweest'', licht Jennifer toe. Jaimy vult haar aan: ,,Nu is het sinds vorige week maandag weer aan.'' In de nieuw geopende Starbucks vroeg Jaimy aan Jennifer of ze weer verkering met hem wilde. Hoe ze de relatie nu wel goed gaan proberen te houden? Jennifer: ,,Door geen ruzie te maken. Dat deden we best vaak. En eigenlijk vooral over niks. Dus als we dat gewoon niet meer doen, zou het goed moeten gaan. En we proberen veel leuke dingen te doen samen, zoals samen de stad in of samen huiswerk maken.''

Misselijk

Jennifer was wel even zenuwachtig voor het bezoekje van de 3FM-dj. ,,Ik had de eerste drie uur best wel last van mijn maag; ik was misselijk van de zenuwen.'' Zelf zegt ze dan ook niet zo van die aandacht te houden. ,,Ik ben best verlegen, dus ik vond het best even wennen dat iedereen zo naar me keek. Maar ik heb er geen spijt van hoor, ik vond het heel erg leuk om mee te maken.''