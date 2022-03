Jet heeft geen goed woord over voor ‘beschietingen’ in Apeldoorn: ‘Wie doet nou zoiets?’

Brug De Freule in Apeldoorn krijgt eindelijk haar balkons terug

Het had wat voeten in aarde, maar fietsbrug De Freule in Apeldoorn krijgt haar balkons terug. Vandaag zijn de vleugels geplaatst, waarop de zogenoemde belvedères komen te liggen. De afgelopen jaren kon de brug over het Kanaal wel worden gebruikt, maar miste ze de grandeur die kunstenaar en ontwerper Tirza Verrips haar meegaf.

3 juli