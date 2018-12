Jeugdagent ramt auto in Apeldoorn na achtervolging vanuit Duitsland

Na het incident werd de verdachte aangehouden en er vielen geen gewonden, meldt de schrijver van het instagram-bericht. Welk geslacht of welke nationaliteit de bestuurder heeft, waar de auto exact vandaan komt en hoelang de achtervolging duurde, kon een woordvoerder van Politie Oost-Nederland niet zeggen. ,,Wij hebben collega's uit Twente en Duitsland geassisteerd, het is een zaak voor de Duitse collega's, wij doen geen officiële woordvoering‘’.

Politie Apeldoorn werkt momenteel intensief samen met collega's uit Twente die dichter bij de Duitse grens zitten in verband met vuurwerksmokkel. ,,Daar was in dit geval geen sprake van, het betrof een autodiefstal begreep ik van mijn jeugdagent-collega. Wij namen de ondersteuning die Duitse agenten kregen over van onze uit Twentse collega's. Zo moet u dat ongeveer zien‘’.