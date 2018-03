Jeugdbrandweer Noord- en Oost Gelderland straks in hetzelfde brandweerpak

Begin dit jaar zijn de pakken van een van de vijf jeugdkorpsen vervangen omdat ze versleten waren. Bij de meeste andere groepen is het oude pak inmiddels ook afschreven en de aanschaf van een nieuw pak stond in de planning voor dit jaar. Dat kan met het besluit van het bestuur besteld worden. ,,Het bestuur heeft daar vanochtend een besluit over genomen. Wanneer de pakken er precies zijn, is nog niet bekend'', zegt Bert Huisman van de veiligheidsregio.

Efficiënt

Het voordeel van een pak voor alle jeugdleden in de regio is dat het mogelijk wordt om de pakken regiobreed uit te wisselen. Ook makkelijk in verband met de jeugd die nog in de groei is. De jeugdbrandweren stemmen in met het gekozen pak, en hebben suggesties en wensen doorgegeven die worden meegenomen. Het gekozen pak is van de zelfde leverancier die de pakken voor de volwassenen levert.