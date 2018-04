Jeugdjournaal zet Apeldoorn weer goed

Slingeraap Pepi verrast verzorgers Apenheul: ze wordt 50

11:17 Het is feest in de Apenheul. Op 1 mei blaast slingeraap Pepi vijftig kaarsjes uit. En dat is bijzonder, want slingerapen worden in het wild niet ouder dan vijftig jaar, laat de Apenheul weten.