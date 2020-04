Jeugdschakers uit Apeldoorn spelen nu via internet en kunnen gezellig chatten tegelijk

Wat doe je als je geliefde jeugdschaakclub niet bij elkaar mag komen vanwege de coronacrisis? Schaken via je laptop, mobieltje of tablet is de oplossing voor honderd jonge schaakliefhebbers uit Apeldoorn. Er gaat een nieuwe wereld voor hen open.

Door de coronamaatregelen moest ook vereniging Schaakstad Apeldoorn improviseren om haar jeugdleden aan het schaken te houden. ‘Teleschaken’, oftewel schaken via internet, lag voor de hand. In rap tempo werd er een weekschema met activiteiten samengesteld, in samenwerking met deelnemende basisscholen, Schaakacademie Apeldoorn en Stichting Schaakweek.

Simultaan

Schakers kunnen op internet partijen spelen, deelnemen aan toernooien of zelfs simultaan spelen. Internationaal schaakmeester Merijn van Delft gaf de eerste online simultaan tegen twintig tegenstanders tegelijk. Ze maken hierbij gebruik van het programma Lichess. Bij de online toernooien is Stefan Kuipers de wedstrijdleider. Meerdere keren per week is de ‘jeugdschaakarena’ geopend, gedurende anderhalf uur. Het totaal aantal gespeelde zetten in deze arena staat inmiddels al op 112.961.

,,We hebben van de nood echt een deugd gemaakt. De kinderen zijn heel enthousiast. In deze derde week zitten we al op ongeveer honderd deelnemers’’, zegt Chris Doornekamp. Hij coördineert het schoolschaken in Apeldoorn en geeft ook schaakles op de KWS en De Regenboog.

Buitenland

,,We hadden al wel ervaring met digitaal schaken, maar niet met deze omvang en frequentie. Het leuke is dat het weer veel nieuwe mogelijkheden biedt. Sommige kinderen schaken bijvoorbeeld ook met tegenstanders uit het buitenland. Ook voor schooltoernooien zien we mogelijkheden, zoals het spelen in teamverband. En dat allemaal gewoon vanuit de eigen huiskamer. Dit online schaken is wel een blijvertje, ook als de situatie straks weer normaal is.’'

Chatbox

De 8-jarige Tess Jansen uit Apeldoorn ziet nóg een voordeel van deze manier van schaken. ,,Normaal gesproken mag je tijdens wedstrijden niet met elkaar praten, maar nu hebben we een chatbox’’, glimlacht ze. ,,Ik wens mijn tegenstander van tevoren altijd succes, en na afloop zeggen we: goed gespeeld.’’

De leerlinge van groep 5 van De Regenboog heeft ontdekt dat ook haar schaaklessen gewoon door kunnen gaan. Hiervoor gebruikt ze naast Lichess ook Zoom, een programma waarmee ze kan videobellen met haar docent Nico Zwirs. ,,Het is heel anders, maar wel erg leuk.’' In totaal dertig kinderen krijgen nu op deze manier les, verdeeld over groepjes op basis van schaakniveau en leeftijd.

Welkom