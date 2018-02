Jezus Leeft neemt in Apeldoorn deel aan verkiezingen

DNIJ maakt werk van ijsvloer

5 februari De ijsmeesters van DNIJ gaan proberen de skeelerbaan aan De Voorwaarts te veranderen in een ijsbaan. Om naast Omnisport te kunnen schaatsen is een ijsvloer van 3 centimeter noodzakelijk. De deskundigen zien daar aan de hand van Noorse weermodellen een been in.