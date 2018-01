'Jezus leeft' op zoek naar steun in Apeldoorn

,,We willen op zoveel mogelijk plaatsen in het land ons echt christelijke geluid laten horen'', zegt Van Gooijen. ,,We kiezen in alles voor het leven. We staan voor een groen en duurzame samenleving en voor veiligheid.''

Gaat u dat halen? ,,We hebben een advertentie in het Stadsblad geplaatst en daar krijg ik best reacties op. De eerste verklaringen zijn binnen. Het probleem is dat mensen zich dan nog niet realiseren dat ze het formulier op het gemeentehuis moeten inleveren. Dat kan lastig zijn als je slecht ter been bent, of een baan hebt. Vanuit Giesenburg is er een behoorlijke afstand naar Apeldoorn, dat maakt het lastig.''