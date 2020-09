Jike (30) uit Apeldoorn heeft het syndroom van Down, maar presteert uitzonderlijk: ‘Haar motivatie is enorm’

videoZe krijgt een glimlach bijna niet van haar gezicht. En daar heeft Jike Kips (30) uit Apeldoorn ook alle reden toe. Ze heeft namelijk net haar diploma SPW 3 voor werk in het basisonderwijs (mbo-diploma) gehaald. En dat is een puike, zelfs heel bijzondere prestatie. Want Jike is niet zomaar iemand. Ze heeft het syndroom van Down. ,,Ik ben ongelooflijk trots op mezelf.’’