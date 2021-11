Joël Voordewind stapt weer in de frontlinie, dit keer voor een Apeldoornse hulporganisatie

video Veroorza­ker ongeval Uddel heeft alcohol en mogelijk drugs gebruikt: getroffen gezin moet naar ziekenhuis

De 22-jarige Apeldoorner die donderdagavond in Uddel met hoge snelheid achterop een auto met een gezin klapte, had mogelijk drugs gebruikt. Hij had in elk geval alcohol gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

26 november