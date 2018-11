Joelle eerste op haar eerste NK Baan

Over die ‘Engelsche zeeman’ tussen boerenkool­voet­bal­lers Go-Ahead

11:17 De Britse militair Jimmy Miller schaakte de schoonzus van de clubsecretaris en bezorgde Go-Ahead in 1917 zijn eerste landstitel. Dit en veel meer is te lezen in een boek over voetbal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deventenaar Herman Starink is één van de auteurs.