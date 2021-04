Joepie het is een jongetje! Gorillababy Apenheul wacht nu alleen nog op een naam

Toch is de geboorte van een gorilla in Apeldoorn bijzonder. De laatste keer dat de gorillagroep van Apenheul er een baby bijkreeg was bijna tien jaar geleden. Toen was zilverrug Jambo de trotse vader. Nadat die acht nakomelingen had verwekt moesten zijn vrouwen aan de pil, om te voorkomen dat zijn genen in het Europese fokprogramma oververtegenwoordigd zouden raken. Jambo’s opvolger Bao Bao - een verstokte vrijgezel die vanuit Taiwan naar Apeldoorn kwam - deed er na zijn komst in 2018 ruim twee jaar over om te ontdekken wat er van hem werd gevraagd.