Joeri Grevers uit Apeldoorn richt eigen sportmerk op: kleding die natuur én mens geen schade aandoet

Opengezet­te gasaanslui­ting zorgt voor riskante situatie in apparte­ment aan de Tjonger in Apeldoorn

De omgeving van een appartement in een flatgebouw aan de Tjonger in Apeldoorn-Zuid is zondagavond enige tijd afgezet geweest. In het appartement was de gasaansluiting opengezet waardoor een riskante situatie ontstond. De bewoner van het appartement is zonder verdere problemen geëvacueerd.

12 december