Joey is in discussie met buurman (80) over potje voetbal, maar dan gaat het gruwelijk mis: ‘Alsof ik in een film zit’

MET VIDEO Verwarring op deze weg in Apeldoorn door gewijzigde situatie: ‘Lijkt mij duidelijk, toch?’

Automobilisten die over de busbaan rijden en obstakels aan de kant zetten, ondanks alle waarschuwingen. De verkeerssituatie aan de Deventerstraat in Apeldoorn zorgt voor verwarring, nu de afsplitsing weer verleden tijd is. „Het is gewoon levensgevaarlijk.”