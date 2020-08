Johan Derksen en co slepen beheerder collectie voetbalmuseum voor de rechter na ‘illegale verkoop’ vanuit Uddel

Apeldoorn vreest boost illegale kamerver­huur bij optreden tegen clandes­tien wonen op vakantie­par­ken

6:21 Groeit de illegale kamerverhuur in Apeldoorn zodra de gemeente optreedt tegen het permanent wonen op vakantieparken? De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en wordt niet gerustgesteld door wat burgemeester en wethouders daar over zeggen.