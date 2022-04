Johan Derksen stopt, dit zijn de reacties op straat: ‘Je mag niets meer zeggen in dit land’

Flinke verkeers­hin­der door meerdere botsingen op A50 bij Apeldoorn voorbij

De verkeersopstopping die vanmiddag op de A50 ter hoogte van Apeldoorn ontstond, is opgelost. Twee kop-staartbotsingen in de richting Arnhem naar Zwolle zorgden voor een flinke file. In beide gevallen vielen geen gewonden.

