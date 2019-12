Johan uit Apeldoorn kan wel janken: hij ziet opeens zijn lievelingsbomen uit de achtertuin verdwijnen

video Rioolover­brug­ging met hijskraan van Zutphense­straat getakeld in Apeldoorn

3 december 1500 kuub rioolwater werd er per uur hoog boven de Zutphensestraat in Apeldoorn door rioolbuizen gepompt. Vijf weken lang. Maar nu is er geen gevaar meer dat het riooldrab zich uitstort over de auto's: de omlegging is dinsdagavond weg getakeld.