Joji geeft risicojongeren in Apeldoorn een duwtje in de rug met hulp van theater, muziek en dans

video McDonald’s per direct ‘verboden locatie’ in Apel­doorn-Zuid na overtreden van coronare­gels

8 november De McDonald’s in Apeldoorn-Zuid is per direct gesloten op last van de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts. Hij nam die beslissing als voorzitter van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Het (afhaal)restaurant handelde in strijd met de coronavoorschriften.