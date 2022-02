Jonathan uit Apeldoorn mogelijk jaren achter tralies voor miljoenenfraude bij zijn kerk: ‘Ik had geld nodig’

Plan voor behandel­cen­trum voor ontslagen ziekenhuis­pa­tiënt in kantoor­pand Vérian Apeldoorn

Patiënten die ontslagen worden uit het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn, maar nog wel zorg nodig hebben, kunnen in de toekomst mogelijk terecht in het kantoorpand van thuiszorgorganisatie Vérian aan het Jean Monnetpark. Plan is om het kantoorpand deels om te bouwen tot behandel- en verblijfcentrum.

22 februari