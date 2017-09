Jong Apeldoorn brengt muziektalent in kaart met battle

,,Het is een springplank voor acts en een mooie manier om het beste talent uit de regio in kaart te brengen'', zegt Milan Roerdink van Jong Apeldoorn over de Gras Talent Battle.

Het idee voor een bredere vorm van een bandjeswedstrijd werd zo'n anderhalf jaar geleden geboren tijdens een vergadering van Jong Apeldoorn over de toekomst. Vijf acts doen mee aan de battle: een repetitiedag met masterclass en een liveavond op vrijdag 17 november in Gigant, waarna de winnaar een begeleidingstraject in stroomt.

Roerdink: ,,We zien en horen veel talentvolle muzikanten in Apeldoorn. Deze battle is een mooie manier om dat in één avond inzichtelijk te maken.''

Eisen

De eisen zijn simpel. Het is bedoeld voor jongeren, pakweg onder de 30 jaar, uit de regio Apeldoorn. ,,De liveavond is de hoofdmoot. Iedereen mag meedoen. Een singersongwriter, rapformatie, metalband en deejay zijn allemaal welkom. De essentie is het liveaspect. Met het uitschrijven van deze contest hopen we dat uit een onverwachte hoek talent opduikt dat nog niet in beeld was.''