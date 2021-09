Jong gezin ontsnapt uit brandend appartement in Apeldoorn

Bij aankomst van de brandweer bleken er geen vlammen zichtbaar vanaf de buitenzijde. De brand woedde in een appartement op de derde etage van het appartementencomplex. De slachtoffers wisten op tijd naar buiten te komen. Wel werden zij nog onderzocht in een toegesnelde ambulance en voor controle en verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldde later dat de man brandwonden had opgelopen.

Zes appartementen ontruimd

Doordat er veel water werd gebruikt is de elektriciteit in het complete gebouw uitgevallen. De woning waar de brand was is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het vuur startte in de buurt van het bankstel in de woning.