Jonge Apeldoorner (18) in levensgevaar na val in Ardennen

Een 18-jarige student Sport & Bewegen van Aventus in Apeldoorn verkeert in levensgevaar nadat hij gisteren een val van 20 meter maakte tijdens een klimactiviteit in de Ardennen.

De student werd met de traumaheli overgebracht naar het ziekenhuis in Luik. Het klimongeluk vond plaats ter hoogte van Engreux, een dorp in de gemeente Houffalize. De omstandigheden waaronder het drama plaatsvond, zijn vooralsnog onduidelijk. Volgens Aventus is de toestand van de jongen 'nog niet stabiel'. De ouders van de student zijn in Luik en onderhouden intensief contact met de school.

De jonge Apeldoorner was in de Ardennen met een groep studiegenoten van de opleiding Sport & Bewegen van Aventus. Het ging om een stage-opdracht. De groep nam deel aan een klimtocht die was georganiseerd door camping Chasse et Pêche. Volgens de burgemeester van Houffalize werkt de camping samen met gediplomeerde en ervaren mensen. Ze organiseren allerhande buitensportactiviteiten, variërend van kano- en mountainbikearrangementen tot klimtochten.

Hulp

'Onze docenten en een medewerker van schoolmaatschappelijk werk zijn gelijk na het ongeval afgereisd naar België om de overige studenten op te vangen', schrijft sectordirecteur Zorg & Welzijn Michaël de Kort in een mail aan ouders van Aventus-studenten. De rest van de groep komt vrijdagmiddag terug naar Nederland. 'We leven mee met de betrokkenen en bieden hulp waar nodig', besluit De Kort. De groep heeft donderdag bijstand gekregen van traumadeskundigen van het Rode Kruis, die vanuit Vlaanderen zijn overgebracht om de studenten in het Nederlands te kunnen bijstaan.

Onderzoek

Aventus meldt dat het natuurgebied door de politie is afgesloten voor onderzoek. Studenten Sport & Beweging die volgende week in de Ardennen op kamp zouden gaan, blijven in Apeldoorn waar zij dan het reguliere lesrooster volgen.



De camping meldt op haar site geschokt te zijn door het ongeval. 'We werken samen met de plaatselijke politie om de toedracht van het ongeval te kunnen achterhalen. Op dit moment kunnen we geen verdere informatie geven. Ons medeleven gaat uit naar het slachtoffer, familie en vrienden.'

Columbia

Het slachtoffer speelt in de A1 bij de Apeldoornse voetbalvereniging Columbia. De club heeft leden laten weten dat de wedstrijden komend weekeinde vooralsnog doorgaan. Als de situatie kritiek blijft, dan worden bij de club geen festiviteiten rond eventuele kampioenschappen gehouden.