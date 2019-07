Jonge Apeldoornse vluchtelingen genieten dagje in de Efteling

Lilian is geboren in Syrië. Sinds zeven maanden is ze in Nederland. De terugreis vanuit Kaatsheuvel viel ze al snel in slaap. ,,Het was een vermoeiende dag’’, lacht ze. ,,Ik was in een soort van shock toen we bij de Efteling naar binnen gingen’’, vertelt ze in het Engels. ,,Alles is daar mooi en alle attracties zijn geweldig om mee te maken.’’