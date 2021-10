Jonge automobilist negeert stopteken en scheurt beschonken door woonwijk in Apeldoorn: rijbewijs kwijt

Een snelheidsduivel in Apeldoorn is afgelopen nacht door politieagenten van de weg geplukt. De man scheurde met een bloedgang van 84 kilometer per uur door een 30km zone in Apeldoorn Zuid. Niet alleen had hij er stevig de vaart in, de beginnend bestuurder was ook nog flink onder invloed.