Jonge bomen vernield in Apeldoorn

De levensrou­te van Waylon: via Dieka en Witkamp naar het Songfesti­val

16:32 Waylon, geboren als Willem Bijkerk in Apeldoorn, staat vanavond in de halve finale van het Eurovisiesongfestival. Tien jaar geleden krabbelde hij in Oost-Nederland, met verblijfadressen in onder meer Apeldoorn en Arnhem, uit de goot.