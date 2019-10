Jonge kankerpatiënt vindt en geeft steun bij 'kLEEF in Apeldoorn

Anke Kamp (44)

,,Op een maandag morgen ging ik koffie drinken bij ‘kLeef. Ik dacht van tevoren: ‘Ik vertel niets, wil weten hoe zij met de ziekte omgaan’. Ik ben nu drie weken bezig met schilderen en yoga. Ik kan weer een nacht doorslapen doordat ik rust krijg in mijn hoofd. Soms horen we elkaars verhalen, alleen als daar behoefte aan is. In eerste instantie ben je aan het overleven. Vooral het omgaan met mijn eigen leefomgeving is moeilijk.’’