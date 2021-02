Jongen (14) in Apeldoorn raakt gewond tijdens het sleeën en moet naar het ziekenhuis

Deze diersoor­ten maakten een succesvol­le comeback in Oost-Nederland (en waarom dat goed nieuws is)

6 februari Otters, bevers, knoflookpadden, korhoenders en oehoes waren uitgestorven of nagenoeg verdwenen. Dankzij herintroductieprogramma’s zijn ze terug in de Oost-Nederlandse natuur. Zo’n comeback is niet altijd succesvol, maar in de meeste gevallen wel. Dat blijkt uit het boek Gewilde Dieren, waaraan ecoloog Mark Zekhuis uit Wesepe meeschreef.