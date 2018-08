Jongere begeleidt jongere in Apeldoorn

Jongeren in Apeldoorn die behoefte hebben aan hulp of adviezen, kunnen voortaan begeleiding krijgen van een generatie-genoot. Die ervaringsdeskundige is, maar ook getraind voor dit coaching-werk.

De organisatie 2GetThere, dat onder meer in Zutphen al op deze manier werkt, gaat nu ook in Apeldoorn coaching bieden. Jongeren (14 tot en met 30 jaar) kunnen aankloppen met uiteenlopende knelpunten of vragen. Er is hulp mogelijk bij het (terug)vinden van motivatie of zelfvertrouwen, of bij het maken van een keuze voor een studie of een baan. ,,Maar ook bij het voorkomen van uitval op school kan een coach helpen'', vertelt ​Susanne ten Doesschate-Boekelman van 2GetThere. En soms spelen er meerdere problemen.

Presenteren

,,We zijn geen hulpverleners'', benadrukt Ten Doesschate. Bij ernstige problematiek als verslaving zal de coach zich dan ook vooral richten op het vinden van de juiste hulp. Maar zo ernstig hoeft het dus niet te zijn om aan te kunnen kloppen. ,,Het kan ook gaan om de vraag 'hoe presenteer ik me'. Of dat iemand gewoon eens zijn verhaal kwijt wil, of een steuntje in de rug.''

Resultaat

2GetThere heeft in Apeldoorn tien jonge coaches met uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Een jongere kan zelf kiezen wie daarvan het best bij hem of jaar past. De aanvrager geeft zelf ook aan hoe vaak contact gewenst is.

De looptijd van de begeleiding hangt af van de situatie. ,,Maximaal een jaar; als er dan nog geen resultaat is, moet er duidelijk iets anders gebeuren. Het gebeurt ook dat een traject juist heel snel afgerond is. Soms is een match tussen de jongere en zijn coach zo ontzettend raak. Dan is het gesteund, gehoord en gezien voelen al voldoende.''

Versterken