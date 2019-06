Jongere met psychisch probleem woont voortaan gewoon thuis

Het gaat om jeugdigen en jongvolwassenen: tussen 14 en 23 jaar. In de praktijk zijn het met name jongeren vanaf 18 jaar die met psychische problematiek in beeld komen. GGNet is actief in Noord- en Oost-Gelderland: een deel van de Veluwe en de Achterhoek. In 2018 behandelde GGNet 3900 jongeren en jongvolwassenen.