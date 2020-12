Jongeren gaan 's avonds met drank de Veluwse bossen in, nu horeca gesloten is

Toevallig of niet, sinds midden oktober is ook meer sprake van vandalisme in de bossen. ,,Het aantal vernielingen, zoals brandstichting, aan straatmeubilair en bebording neemt toe", merkt Maarten van Zadelhoff, regionaal coördinator groene handhaving. ,,Ik durf niet te zeggen of er een direct verband is met de toename van jongeren in de natuur, maar opvallend is het wel.”