Jongeren in Apeldoorn onder de indruk van heftig oorlogsdrama én het centrum dat daar vanaf nu aan herinnert

Het succes van tribute­bands: swingen op het sentiment

15:00 Tributeband-galore! Ze zijn populairder dan ooit. Spelen in feesttenten, op festivals en tegenwoordig programmeren ook poppodia ze steeds vaker. Met namen als The Dutch Queen Tribute, Stones Sessions, Abba Rocks en The Bruceband is het repertoire voorspelbaar, maar muzikaal van niveau. Nostalgie verkoopt, weet ook programmeur Erik Delobel van het Zwolse poppodium Hedon. ,,Het werkt. Wie ben ik dan om het niet te programmeren?”