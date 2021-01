Jongeren in Apeldoorn slaan op de vlucht voor verslaggever tijdens avondklok

Hoe mooi stilte kan zijn, ervaren we onderweg naar de binnenstad. Tegelijkertijd geeft het ook een wat unheimisch gevoel als je in het pikkedonker werkelijk niets ziet of hoort. In tien minuten fietsen komen we alleen twee konijnen tegen. De beestjes schieten op een groenstrook aan de Sluisoordlaan uit hun holletje. In de dierenwereld kennen ze immers geen avondklok.