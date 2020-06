Jongeren op vuist bij recreatieplas Bussloo

Opstootjes

Woordvoerder Adriaan van der Linden van Leisurelands: ,,Er zijn inderdaad opstootjes geweest, maar die zijn er eigenlijk alle jaren wel. Deze groepen jongeren zochten elkaar op begrijp ik. We gaan nu bekijken hoe we dit aanpakken. We hebben in beeld om wie het gaat, dat is niet zo moeilijk. We gaan misschien in gesprek met ouders, kijken in overleg met de politie en gemeente of gebiedsverboden een optie zijn en wat er nog meer mogelijk is.’’ Of Leisurelands aangifte doet bij de politie moet ook nog besloten worden.