Jongeren praten mee over toekomst Orpheus

Meer meldingen over verwarde mensen, 24 uurs-meld­punt Apeldoorn blijft uit

8:52 Het aantal meldingen over personen met verward gedrag blijft maar oplopen. De politie heeft in 2018 opnieuw meer meldingen dan voorheen gekregen over mensen die zich verward gedragen. Toch gaat het de goede kant op, zegt Herman van Haarlem, die zich namens de politie in Oost-Nederland met dit thema bezighoudt.