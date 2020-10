Jongeren wandelen met nepvuurwapen door woonwijk in Apeldoorn: twee 14-jarigen opgepakt

‘Retourtic­ket’ moet gestopt zorgperso­neel in Stedendrie­hoek verleiden terug te keren

23 oktober Heb je ooit in de zorg gewerkt en twijfel je of je misschien wel terug wil keren? Voor hen nemen vijf zorgorganisaties in de Stedendriehoek het initiatief onder de titel retourticket naar de zorg. ,,Als we dertig mensen kunnen verleiden, zijn we tevreden. Met vijftig mensen zijn we écht heel blij’’, zegt Claudia Verheggen, recruter bij zorgorganisatie Atlant.