Jongeren weg uit dorpen rond Apeldoorn door gebrek aan huizen

Apeldoorners in gesprek over etnisch profileren

18 oktober Etnisch profileren, gebeurt dat ook in Apeldoorn? In het jongerencentrum Twilight in buurthuis Maasstraat in Zuid wordt donderdagavond gesproken over dit thema. Jongerenwerkers van Stimenz bieden een platform waar open gesproken kan worden over deze vorm van discriminatie, waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, mede vanwege huidskleur of herkomst en zonder goede en geldige reden.