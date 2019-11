Jongerentak VVD Apeldoorn is wél voor vuurwerkverbod

Een politieke meerderheid in de Apeldoornse gemeenteraad wil het verbod voor de gehele gemeente bij de volgende jaarwisseling (2020/2021) laten ingaan. De VVD is een van de partijen die daar tegen zijn. ,,JOVD Apeldoorn ziet het vuurwerkverbod echter als een goede maatregel’’, meldt voorzitter Nick Hoogkamp in een schriftelijke verklaring.

Incidenten

Vrijheid

Bijzonder is dat de jongeren en de raadsfractie beide een eigen invulling geven van het principe ‘vrijheid’. De raadsleden vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen of ze vuurwerk afsteken. ‘De JOVD Apeldoorn is van mening dat de vrijheid van het individu om vuurwerk te beschikken niet opweegt tegen de veiligheid van omstanders.’ Vuurwerk afsteken is ‘een directe aanval op andermans vrijheid; je zou je ogen maar verliezen’. ‘Vrijheid is veiligheid, geen vuurwerk.’

Gedrag

De fractie in de gemeenteraad zegt bij monde van vice-voorzitter Tim Kamphuis dat het ,,goed’’ is dat de JOVD een eigen visie laat horen en zo nodig kritisch is. ,,Maar we hebben ook geconcludeerd dat we het hier oneens over zijn. Wij hebben hier een andere visie op wat liberaal is, maar bovenal wat zorgvuldig is en welk probleem we echt moeten oplossen; namelijk het illegale vuurwerk, afsteken bij de afsteektijden en een stuk gedragsverandering. Daar gaat het wat ons betreft om.’’