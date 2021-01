Jongerenwerkers in Apeldoorn krijgen extra uren van gemeente, maar vragen structurele oplossing: ‘De nood is hoog’

Jongeren in Apeldoorn slaan tijdens avondklok op de vlucht voor verslagge­ver

24 januari Op Urk lukte het niet bepaald om jongeren door middel van de avondklok binnen te houden. Integendeel. Maar hoe ging het in Apeldoorn? In het holst van de nacht togen we het centrum in en dat leverde enkele bijzondere ontmoetingen op.